Konser di Jakarta, Helloween Akan Bawakan Lagu Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Usai merilis album My God-Given Right, band power metal veteran Helloween bersiap menyebarkan energi melalui tur dunia bertajuk The God-Given Right World Tour 2015.



Tur akan dibuka di dua kota di Indonesia, yaitu di Basket Hall Senayan, Jakarta, pada 22 Oktober 2015, dan panggung kedua di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, pada Sabtu 24 Oktober 2015. Kemudian, tur akan dilanjutkan ke Eropa dan Amerika.



Ini merupakan kelima kalinya Helloween tampil di Jakarta. Sebelumnya, Helloween pernah tampil di Jakarta, dan Surabaya pada 2004; di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 2008; di Ancol pada 2011; dan di acara Kukar Rockin’ Fest pada 2013 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.



Band yang resmi berdiri pada 1984 ini sering bongkar pasang personel. Untuk semetara ini, anggota tetap Helloween adalah Andi Deris (vokal), Michael Weikath (gitar), Sascha Gerstner (gitar), Markus Grosskopf (bass), dan Daniel Löble (drum).



Namun puncak kejayaan band ini justru terjadi saat masih diperkuat vokalis lamanya, Michael Kiske. Dengan karakter suara melengkingnya, munculah tiga album terbaik, yaitu Keeper of the Seven Keys Part I (1987), Keeper of the Seven Keys Part II (1988), dan Pink Bubbles Go Ape (1991). Dari situ, muncul lagu-lagu terbaik Halloween seperti Eagle Fly Free, Dr. Stein, Future World, dan Kids of The Century.



Masuknya Andi Deris pada 1994 memberikan energi yang baru untuk Helloween. Dengan bergabungnya Andi Deris, Helloween juga melahirkan album berkualitas seperti The Time of the Oath (1996) dengan hit Power dan Forever and One. Tapi sayang, album-album di era Andi Deris belum ada yang mampu mengungguli prestasi tiga album di atas.



Sesuai dengan tajuknya, tujuan tur ini memang untuk mempromosikan album terbaru. Karena itu, daftar lagu Helloween nanti diprediksi akan didominasi lagu baru yang kebanyakan masih asing di telinga penggemarnya. Di antaranya adalah lagu Battle’s Won dan Lost in America yang menjadi hit andalannya.



Namun, Andi Seris menjanjikan bahwa materi di album ini akan memberi nuansa nostalgia karena digarap dengan karakter musik Halloween yang lama. “Kembali ke akar, tapi dengan lagu-lagu baru. Semakin besar keinginan penggemar untuk bernyanyi bersama kami. Album ini jadi lebih baik dengan chorus yang khas dan gaya 80-an,” ujar Andi Deris dalam sebuah wawancara peluncuran album ke-15 ini.



LUHUR TRI PAMBUDI