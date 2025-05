Konser di Jakarta, MLTR Selfie dengan Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band pop rock asal Denmark, Michael Learns to Rock alias MLTR menghangatkan malam Valentine di Jakarta. Trio yang terdiri dari Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) menggelar konser di The Kasablanka, Sabtu, 13 Februari 2016.



Meski ini bukan kali pertama kedatangan MLTR ke Jakarta, antusiasme penonton tetap tinggi. "Kami selalu bahagia setiap kali datang ke Jakarta, lagi dan lagi," kata Richter di sela-sela konser.



MLTR pun tak segan melayani hasrat para fan untuk mengabadikan momen konser itu. Di tengah konser, Richter merangsek ke tengah penonton dan berpose selfie dengan para fan yang siap siaga dengan gadget masing-masing.



Richter bahkan sempat mengambil telepon genggam salah satu penonton dan mengambil gambar dirinya sendiri dengan perangkat itu. Aksi ini membuat penonton berteriak histeris.



MLTR membuka konser dengan lagu Someday. Tiga pria yang tak lagi muda ini masih enerjik membawakan lagu-lagu hits mereka seperti The Actor, You Took My Heart Away, 25 Minutes, Paint My Love, dan That's Why (You Go Away). Penonton pun tak ketinggalan bernyanyi bersama dengan semangat.



Selain ke Jakarta, MLTR juga menyambangi Solo pada 11 Februari lalu dan Surabaya pada 15 Februari mendatang. Kota-kota ini sengaja dipilih karena belum pernah dikunjungi MLTR.



Band yang dibentuk pada 1988 ini telah menjual lebih dari 11 juta kopi album sepanjang karier mereka. Mereka mendulang popularitas, terutama di Asia, dengan lagu-lagu berlirik bahasa Inggris nan romantis meski mereka sendiri aslinya berasal dari Denmark.



MOYANG KASIH