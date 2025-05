Konser Dian Pramana Poetra tanpa Fariz R.M.

TEMPO.CO, Jakarta - Konser mini Fariz R.M. & Dian P.P. in Collaboration with... akan digelar di Hard Rock Café Jakarta, Rabu, 4 Februari 2015. Konser ini merupakan hasil kerja sama Seal Indonesia Entertainment dan Target Pop, label rekaman yang memproduksi album kolaborasi yang bertajuk sama dengan nama konser itu.



Meski tak didampingi Fariz R.M., Dian P.P. tetap akan membuka konser ini dengan dukungan Maliq & D’Essentials, Sore, Angel Pieters, 3Composer, Tuffa, Richard Schrijver, serta bintang tamu spesial Reza Artamevia.



Kepada wartawan, Dian menyatakan memberikan apresiasinya kepada para pengoleksi album Fariz R.M. & Dian PP in Collaboration with... dengan menggelar konser di Hard Rock Cafe meski tanpa kehadiran sahabatnya, Fariz R.M.



''Sebagai seorang sahabat sesama musikus, saya doakan yang terbaik buat Mas Fariz R.M. Tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada pencinta musik yang telah mengoleksi album kami,'' kata Dian kepada wartawan di Jakarta pada 19 Januari 2015. (Baca: Fariz R.M. dan Dian Pramana Luncurkan Album Musik.)



Album yang digagas produser eksekutif Seno M. Hardjo ini memboyong musikus yang lebih muda untuk melantunkan kembali karya Fariz dan Dian.



Ada nama Angel Pieters, Fatin Shidqia Lubis, Citra Skolastika, Sandhy Sondoro, Glenn Fredly, dan Sammy Simorangkir. Lalu ada Indah Dewi Pertiwi, 3Composer, Maliq & D’Essentials, Sore, Tuffa, Ecoutez serta pendatang baru yang sedang bersinar, Isyana Sarasvati dan Richard Schrijver.



Dian menyatakan hadirnya para musikus muda itu telah memberi semangat spartan baginya untuk terus berkarya.



EVIETA FADJAR



Berita Terpopuler

Gitaris Metal Berjilbab di Mata Pemain Band

Ciuman di Playboy, Rihanna Kagumi Leonardo

Gadis Jelita Ini Tantang Ahok Sediakan Toilet Umum

Penyanyi Swedia Berfoto Kenakan Kondom di Betis