TEMPO.CO, Jakarta - Untuk merayakan 40 tahunnya berkarya, grup soft rock Australia, Air Supply, akan hadir di tengah-tengah penggemarnya di Indonesia. Dalam konser yang bertajuk “Air Supply 40 Anniversary-Celebration of Love” ini, Graham Russell dan Russell Hitchcock siap mempersembahkan 17-20 tembang andalan mereka.



Managing Director Full Color David Ananda mengatakan banyak penggemar Air Supply sudah membeli tiket sejak bulan lalu. "Pada November ini, seluruh materi promosi kita, baik di radio, media online, maupun media cetak, akan naik," ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 2016.



Meski demikian, David mengaku cukup optimistis akan sukses menjual semua tiket konser ini. "Sebelum harga (tiket) naik, promo penjualan tiket konser Air Supply sudah sekitar 70 persen. Penjualannya masih berjalan lancar sampai saat ini," katanya.



Tiket konser tersebut dapat dibeli secara langsung (offline) di seluruh gerai Indomaret, Family Mart, dan di kantor Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek. Selain itu, penonton dapat membeli secara daring di Loket.com, Tiket.com, dan Rajakarcis.com.



Berikut ini daftar harga tiket Air Supply.

Diamond VVIP Rp 2.500.000

Platinum Rp 1.500.000

Gold Rp 1.000.000

Gold Pre-sale Rp 750.000

Silver Rp 750.000

Silver Pre-sale Rp 550.000



Beberapa tahun lalu, duo penyanyi yang dikenal dengan lagu Goodbye dan Making Love Out of Nothing at All ini pernah beberapa kali menggelar konser di Indonesia. Tahun ini, konser “Air Supply 40th Anniversary-Celebration of Love” akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, mall Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta selatan, Sabtu, 3 Desember 2016. *



DINI TEJA