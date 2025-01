Konser Musik Kontemporer Gratis Bagi Anak Muda

Vincent, 29 tahun, mengatakan hal baru dalam konser semalam adalah penambahan dua pemain perkusi. Menurut dia, Laufer dan Riefer sangat piawai mengaransemen ulang serta memainkannya tanpa kehilangan roh karya tersebut. "Ini merupakan penampilan perdana The Rite of Spring versi dua piano dan dua perkusi," ucap pianis sekaligus konduktor itu. The Rite of Spring adalah terjemahan dari Le Sacre du Printemps.