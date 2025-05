Konser Musik Kreatif Besutan Avip Priatna Menuai Sukses

BISNIS.COM, Jakarta - Pertunjukan konser Avip Priatna yang bertajuk Love of My Life berlangsung sukses, Sabtu, 18 April 2015. Konser yang dilaksanakan di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki ini diramaikan musikus dan grup musik Indonesia, seperti Judika, Jakarta Concert Orchestra, Batavia Madrigal Singers, The Resonanz Children Choir, Lisa Depe (solois), Heny Janawati (mezzo-sopran), dan Michelle Siswanto (violinis). Kehadiran EKI Dance membuat suasana konser semakin megah.



Pencinta lagu band Queen terpukau dengan aransemen klasik yang diracik Avip Priatna. Konser ditutup dengan salah satu hit jagoan band yang jaya era 1970-an itu, We are the Champion. Lagu penutup ini membuat suasana konser begitu megah.



Avip Priatna menuturkan konser ini memadukan lagu Queen dengan musik klasik. Konser ini menjadi upaya menarik dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk lebih kreatif.



"Kita mengemasnya seperti bentuk musik klasik. Dengan didukung oleh talenta muda, ini akan menjadi gubahan yang baru," ujar Avip.



Ada 19 lagu yang dimainkan, yakni You're My Best Friend, Flash's Theme, Somebody to Love, Killer Queen, There Must Be More to Life Than This, Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, Bicycle Race, Living on My Own, Love of My Life, Bring Back That Leroy Brown, Play the Game the Millionaire Waltz Another One Bites the Dust, Barcelona, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, We Will Rock You, Seaside Rendezvous, Bohemian Rhapsody, dan We are the Champion.



