Konser One Love Manchester Berhasil Galang Dana 2.6 Juta Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - “Aku tidak mencium, mendengar atau melihat adanya ketakutan disini,” ujar Pharrell Williams di depan lebih dari 50 ribu penonton konser One Love Manchester di Old Trafford Cricket Ground, London. Konser ini digelar untuk menggalang dana korban ledakan bom yang terjadi pada konser Ariana Grande, dia 22 Mei silam.



Pharrell Williams bergabung dengan musisi lain seperti Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Niall Horan, Coldplay, Mac Miller, Mumford & Sons dan masih banyak lagi untuk memeriahkan konser One Love Manchester pasca teror bom yang terjadi pada konser tunggal Ariana Grande 22 Mei lalu. Duet Pharell Williams dengan Miley Cyrus (Dave Hogan via AP)



Pharrell Williams menggandeng Miley Cyrus untuk menampilkan lagu hitnya Happy. Keduanya bergabung dengan musisi lain untuk menggalang dana bagi korban meninggal dunia dan luka-luka akibat bom.



Lebih dari 50 ribu penonton memadati Old Trafford Cricket Ground, London, Minggu 4 Mei 2017 kemarin.



Di sela-sela bernyanyi, Miley Cyrus mengatakan, “Rasanya aku ingin memeluk kalian semua. Terima kasih sudah datang kesini.”



Selain membawakan lagu hit andalannya, Happy, Pharrell Williams memanjakan puluhan ribu penonton dengan lagu Get Lucky.



Konser One Love Manchester tersebut dapat ditonton secara langsung melalui akun YouTube Ariana Grande.



Mumford & Sons membuka konser tersebut dengan lagu Timshel yang diaransemen ulang untuk mengenang 22 korban meninggal dunia akibat teror bom 22 Mei lalu. Take That dan Robie Williams sebagai salah satu musisi senior juga ikut bergabung dalam konser tersebut dan berhasil menggalang dana dalam jumlah besar untuk keluarga korban meninggal dunia dan luka-luka. Lebih dari 2,6 juta dolar Amerika terkumpul selama konser tersebut berlangsung.



ROLLING STONE | ESKANISA RAMADIANI