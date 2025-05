Konser Pertama, BCL Rekrut Art Director Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Bunga Citra Lestari yang akan menggelar konser pada 1 Maret mendatang, akan merekrut penata artistik (art director) Australia, Ashley Evans dan Anthony Ginandjar yang tergabung dalam The Squared Division. "Kita ketemu di salah satu acara ulang tahun televisi swasta. Aku lihat kerja mereka memuaskan. I'm so amazed by their work," katanya di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2017.

Sebelumnya, The Squared Division pernah bekerja sama dengan penyanyi internasional papan atas mulai dari Taylor Swift, Britney Spears, Ariana Grande hingga Kylie Minogue. Sebelumnya, Bunga sempat ragu apakah Ashley dan Anthony mau bekerja sama dengannya. "Tapi ternyata mereka mau, mereka juga excited," kata Bunga.

Ditemui di tempat yang sama, Ashley Evans mengatakan konsep tata panggung yang akan ditampilkan sangat personal. "Konsepnya lucid dream. Penonton akan dibuat bukan seperti dalam konser pop biasa, tetapi seperti di panggung seni karena kami akan menampilkan seni surealis," ujar dia. Mengapa Bunga menyewa orang asing? "Aku ingin yang beda. Karya mereka (Ashley dan Anthony) belum pernah ada untuk konser solo di Indonesia," katanya. *



DINI TEJA