Konser Seventeen Right Here World Tour Dibuat Film

FILM Seventeen Right Here World Tour in Cinemas akan tayang terbatas di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi dari Cinepolis Indonesia, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 16 April 2025. "Seventeen Right Here World Tour in Cinemas tayang terbatas di CGV mulai 16 April" demikian pengumuman yang disampaikan Cinepolis melalui Instagram pada Kamis, 6 Maret 2025. Tentang Film Seventeen Film ini akan menayangkan berbagai penampilan Seventeen termasuk lagu-lagu hit mereka serta pertunjukan eksklusif dari Love, Money, Fame, dan Ash. Film ini juga menyuguhkan cuplikan di balik panggung serta momen spesial interaksi antara para anggota Seventeen dan penggemar mereka. Penggemar yang belum berkesempatan menghadiri konser Right Here, film ini menjadi tayangan momen-momen terbaik dari tur dunia mereka.

Tiket pemutaran film ini akan tersedia pada 12 Maret 2025 melalui situs web Seventeen dan berbagai platform pemesanan tiket bioskop. Selain peluncuran film konser, Seventeen telah mengadakan tur dunia mereka di separuh kedua tahun 2024.

Pledis Entertainment menyampaikan bahwa konser perdana Seventeen 'Right Here' World Tour di Stadion Goyang, Korea Selatan, pada 12 Oktober-13 Oktober 2024.

Dalam pengumuman yang dirilis melalui Weverse pada Selasa, 6 Agustus 2024, agensi menyatakan, "Awal tur dunia baru Seventeen, Seventeen 'Right Here' World Tour in Goyang akan diadakan. Kami menantikan partisipasi antusias dari Carat."

Seventeen juga merilis album mini ke-12 sebagai bagian dari aktivitas mereka di pertengahan hingga akhir tahun 2024. Sebelumnya, mereka merilis 17 is Right Here album antologi yang dirilis pada April 2024 untuk merayakan sepuluh tahun sejak debut mereka.

Seluruh anggota Seventeen tampil di festival musik Lollapalooza Berlin di Olympiastadion Berlin, Jerman, pada 8 September 2024. Pencapaian ini menyusul pencapaian Seventeen tampil di Festival Glastonbury, salah satu festival musik terbesar di Inggris pada Juni 2024.

Konser Seventeen Right Here World di Jakarta International Stadium selama dua hari, yaitu pada Sabtu dan Minggu, 8 Februari-9 Februari 2024 telah berlangsung meriah. Konser dimulai sekitar pukul 18.40 WIB, dibuka dengan lagu Fear dilanjutkan dengan Fearless, dan Maestro dari album 17 is Right Here.

Hanin Marwah, Yunia Pratiwi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini