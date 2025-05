Konser Tunggal, BCL Libatkan Sejumlah Artis

TEMPO.CO, Jakarta - Konser tunggal Bunga Citra Lestari memang terkesan istimewa. Dalam konser perdananya tersebut, pelantun Sunny ini melibatkan sejumlah seniman.



Aktor Joe Taslim, saah satu aktor yang terlibat dalam konser bertajuk It's Me BCL mengaku sangat bersemangat akan konser BCL ini."Congrats atas konser pertama It's Me BCL, konser dari hati dan melibatkan seniman-seniman terbaik dunia yang pasti yang pasti memorable dan spesial buat BCL dan penggemarnya. Looking forward!" tutur Joe Taslim melalui siaran pers yang diterima Tempo, 1 Februari 2017.



Hal ini juga dirasakan langsung oleh sahabat BCL, Reza Rahadian. "Di luar persahabatan, sayang banget kalau tidak ikut terlibat di konser BCL karena mnurutku konsepnya keren dan menarik," kata lawan main Bunga dalam My Stupid Boss ini.



BCL mengaku sangat bersyukur karena sahabat-sahabatnya mau ikut serta dalam konser yang akan didesain oleh Art Director Ashley Evans dan Anthony Ginanjar ini.



Selain melibatkan aktor Joe Taslim dan Reza Rahadian, Bunga juga mengajak sejumlah seniman lainnya: Ariel Noah, Yovie Widianto, Ari Lasso, Dipha Barus, Pas Band, Nathan Hartono, dan mantan Presiden RI ke-3 BJ Habibie.



Untuk konsernya ini Bunga mengatakan dia senang dapat berlatih vokal lagi setelah 10 tahun lalu berlatih untuk proses rekaman album pertamanya. "Sekarang diberikan kesempatan mempersiapkan diri untuk latihan vokal demi konser supaya dalam 2 jam konser nanti bisa stabil suaranya," kata Bunga.



Konser It's Me BCL akan dilangsungkan di Planery Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan pada 1 Maret 2017. *



DINI TEJA