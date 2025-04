TEMPO.CO, Jakarta -Kontrak eksklusif Suzy Miss A sudah berakhir sejak 31 Maret 2017 lalu. Namun hingga saat ini Suzy masih belum memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment atau mencari agensi lain.



Suzy Miss A diketahui masih berada di bawah naungan JYP Entertainment, bekerja dengan staf JYP sekaligus masih bergabung dalam girl band Miss A.







Suzy Miss A kini tengah disibukkan dengan syuting drama terbarunya berjudul Why You Were Sleeping. Dalam drama besutan penulis naskah ternama, Pak Hye Ryun yang juga dikenal sebagai otak dibalik kesuksesan drama Pinocchio, I Hear Your Voice dan juga Dream High.



Di drama terbarunya itu, Suzy Miss A kembali beradu peran dengan aktor tampan Lee Jong Suk. Pada 2011 lalu, keduanya sempat dipertemukan dalam drama Dream High.



ALLKPOP | ESKANISA RAMADIANI