TEMPO.CO, Bandung - Munculnya video Meliani Siti Sumartini, 17 tahun, memainkan gitar beberapa lagu band metal memunculkan kontroversi di dunia maya. Komentar positif dan negatif berderet panjang di laman media sosial Meliani hingga website portal musik metal di luar negeri. Soal jilbab, Islam, teroris, rasis, dan Jokowi sebagai Presiden penggemar musik metal ikut dibawa-bawa.



Salah satu video yang mencuat dan dimuat media sosial serta portal musik luar negeri, seperti Metalsuck dan Metalinjection, yakni ketika Meliani membawakan lagu Hourglass dari Lamb of God. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Salah seorang pendiri dan pemimpin redaksi Metalsuck, Axl Rosenberg, dalam tulisannya mengaku kagum dan mencalonkan Meliani sebagai pengganti gitaris Megadeth, Marty Friedman, yang telah hengkang. Adapun di portal Metalinjection, media tersebut menyematkan judul "Young Indonesia Girl’s Crushing Lamb of God Cover Will Blow You Away". (Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Selain banjir pujian, Meli mendapat cemoohan atau hinaan. “Saya memilih diam menanggapi komentar itu, lebih baik less talk do more,” ujar Meli kepada Tempo di sekolahnya, Sabtu, 17 Januari 2015.



Di sekolahnya, siswi jurusan Administrasi Perkantoran kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pasundan, Bandung, itu dikenal sebagai gadis pendiam.



Kepada Tempo, Meliani mengaku keterampilannya bermain gitar metal sekadar hobi. “Mungkin karena jarang musikus berkerudung, apalagi musik metal, jadinya ramai,” kata dia.



Adapun guru sekolahnya, Nunung Nurhayati, ikut membela siswinya dengan berkomentar di media sosial. Menurut Nunung, itu salah satu tugasnya sebagai guru sekaligus staf hubungan masyarakat di sekolah. “Ada yang bilang jilbab Meli hanya kedok untuk sensasi, saya bilang Meli sudah berjilbab sejak masuk SMK dan bukan mencari sensasi, tapi cuma hobi,” kata dia di sekolah.



Selain menimpali komentar miring, pihak sekolah mendukung Meli. Salah satunya dengan membebaskan uang iuran sekolah selama tiga bulan ke depan.



ANWAR SISWADI



Berita lain:

Budi Gunawan Tinggalkan Istana tanpa Senyum

Soal Kapolri, Jokowi Bicara dari Hati ke Hati

Bodi Air Asia Ketemu, Basarnas 'Tantang' Moeldoko