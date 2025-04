Kontroversi Siaran Langsung Girl Group Kiss of Life yang Dinilai Rasis

TEMPO.CO , Jakarta - Girl group populer asal Korea Selatan, Kiss of Life atau KIOF dikecam karena siaran langsung kontroversial bertema “old-school hip hop vibes”. Mereka dinilai melakukan perampasan budaya dan rasisme.

Sebelumnya, siaran langsung diadakan pada Rabu, 2 April 2025 untuk merayakan ulang tahun salah satu anggota, Julie melalui YouTube resmi Kiss of Life. Dalam siaran tersebut, member KIOF yakni Julie, Natty, Belle dan Haneul, terlihat mengenakan rantai emas, cornrows dan simpul bantu, serta berbicara dengan gaya yang stereotipikal.

Penonton kemudian bereaksi keras terhadap siaran tersebut. Meresponsnya, agensi Kiss of Life, S2 Entertainment kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan permohonan maaf pada Kamis, 3 April 2025.

"Kami dengan tulus meminta maaf karena telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pemirsa. Tujuan sebenarnya dari konten tersebut adalah untuk merayakan budaya hip hop, yang menjadi inspirasi musik Kiss of Life,” kata agensi melalui pernyataan resminya dilansir dari Channel News Asia pada Jumat, 4 April 2025.

Sementara itu, Kiss of Life sebelumnya terkenal dengan lagu mereka yang berjudul Igloo dan Sticky, Kiss of Life memulai debutnya pada 5 Juli 2023, dengan album mini (EP) Kiss of Life. Mereka mengadakan tur dunia pertama mereka yang bertajuk Kiss Road dengan pertunjukan di Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada dari Oktober hingga Desember 2024, dengan tambahan tur Eropa untuk Februari dan Maret 2025.