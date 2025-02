Kontroversi Terbaru Kanye West: Penjualan Kaus Nazi Hingga Ujaran Kebencian ke Yahudi

Hal ini menambah panjang daftar perilaku kontroversial Kanye, yang sebelumnya sempat berjanji untuk tidak pernah menjual produk dengan simbol tersebut. Setelah iklan Super Bowl (kejuaraan tahunan Liga Sepak Bola Nasional AS) yang menampilkan Kanye mempromosikan situsnya, kaus ini muncul sebagai satu-satunya barang yang dijual di halaman depan Yeezy.com, dengan harga $ 20 atau setara Rp 325.000.

Pernyataan antisemitik Kanye West bukan hal baru. Dilansir dari The Guardian , pada 2022, dia pernah membuat pernyataan yang mengancam akan melakukan Death Con 3 pada orang Yahudi. Hal ini menyebabkan kemitraannya dengan Adidas dan Gap berakhir.

Elon Musk, pemilik X, memberikan peringatan bahwa akun Kanye sekarang diklasifikasikan sebagai NSFW (Not Safe For Work). Beberapa jam setelah itu, Kanye memutuskan untuk menonaktifkan akunnya, menyebutkan bahwa dia merasa lega bisa meluapkan perasaannya di platform tersebut.

Karyawan yang hanya dikenal dengan nama samaran Jane Doe ini mengklaim bahwa Kanye secara terbuka menyebut dirinya sebagai seorang Nazi dan mengirimkan pesan-pesan yang merendahkan dan mengancam, termasuk pesan dengan kata-kata seperti "Hail Hitler" dan "You what's left after I said deathcon".