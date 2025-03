Kontroversi Usia Peserta dalam Program Audisi K-pop Under 15

TEMPO.CO , Jakarta - Program audisi K-pop terbaru berjudul Under 15 yang dijadwalkan tayang pada 31 Maret 2025, kini tengah menuai kontroversi besar. Acara yang diselenggarakan oleh MBN ini melibatkan 59 peserta perempuan yang seluruhnya berusia di bawah 16 tahun, dengan yang termuda lahir pada 2016, yang berarti berusia 8 hingga 9 tahun.

Kecaman terhadap acara Under 15 terus berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Banyak warganet yang menyebut acara ini sebagai “show run by pedos for pedos” dan memperingatkan bahaya yang bisa ditimbulkan, seperti pelecehan dan tekanan mental yang berat bagi anak-anak yang terlibat.