Krakatau Reunion Adakan Konser Chapter One di Surabaya

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah musisi ternama yang tergabung dalam Krakatau Reunion akan bernostalgia dengan menggelar konser yang menampilkan komposisi dari album terbaru bertajuk "Chapter One" di Surabaya pada Sabtu, 7 Januari 2017.



"Konser di Surabaya kali ini sekaligus untuk peluncuran album terbaru," ujar salah seorang personel Krakatau Reunion, Dwiki Dharmawan, dalam siaran pers di Surabaya, Kamis, 5 Januari 2017.



Menurut musisi yang berposisi sebagai keyboardist sekaligus motor Krakatau itu mengaku, pada pertengahan Desember 2016 sudah diluncurkan di Jakarta. Namun, karena memiliki sejarah kuat, Surabaya juga menjadi tempat peluncuran.



Dengan formasi lengkap, yakni Trie Utami, Pra Budi Dharma, Donny Suhendra, Gilang Ramadhan, Indra Lesmana, dan Dwiki Dharmawan, mereka akan tampil di Convention Hall Grand City Surabaya.



Hal senada disampaikan sang vokalis, Trie Utami, yang berpendapat konser ini menjadi kenangan baru untuk keluarga Krakatau di Surabaya.



Sound engineer Krakatau Reunion sekaligus owner DSS Production, Donny, mengatakan 11 komposisi yang dihadirkan di album baru merupakan kompilasi dari kerinduan setelah belasan tahun tidak bermain bersama.



Album ini, beberapa di antaranya, memiliki nuansa dan karakteristik fusion band Krakatau lama, seperti pada lagu Aku Kamu Kita yang sangat kental fusion pop-nya dan paling nyaman dibawakan Trie Utami.



Aku Kamu Kita merupakan lagu yang sangat mudah mengingatkan pada Krakatau lama dari Krakatau First Album (1985) atau Krakatau Second Album (1987), Mini Album Krakatau (4 lagu dengan hits Kau Datang, 1989), dan Krakatau Kembali Satu (1999).



Sementara Direktur Usaha Suara Surabaya Media Wahyu Widodo sekaligus panitia konser Krakatau Reunion mengatakan event ini ditampilkan secara eksklusif, tanpa ada band pembuka, selama 2,5 jam.



"Konser ini sangat eksklusif. Kita akan bersama Krakatau, tidak ada band lain. Ini ajang bertemu, klangenan, tapi juga bisa melihat nanti Krakatau ke depan akan seperti apa," katanya.



