TEMPO.CO, Jakarta - Krisdayanti alias KD membuat rekaman di Studio NRG, Los Angeles, Amerika Serikat, yang kerap digunakan oleh penyanyi seperti Justin Bieber, Jay Z, Shakira, Beyonce, Miley Cyrus, Celine Dion, Bon Jovi, hingga band Foo Fighter.



Di sana, Krisdayanti merilis single berjudul Sleep to Dream dan In Love Again.



Raul Lemos, suami KD, menjadi produser eksekutif dan pemilik label rekaman Raya Musik, di mana istrinya kini bernaung. Rekaman di luar negeri itu merupakan mimpi KD yang sempat terlupakan.



"Umur 41 tahun, sepertinya enggak pernah mimpi lagi untuk itu," kata KD dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016. "Pas suami ngasih izin dan media untuk arah ke sana, buat saya dia orang 1.000 persen di depan saya."



KD bertekad mengerahkan segenap tenaga dalam hal profesionalisme sebagai penyanyi dan kesetiaan sebagai istri.



Perjalanan KD untuk rekaman di Negeri Paman Sam dimulai dari Benny Simanjuntak, pemilik Sample Entertainment California, yang mengenalkan mereka pada komposer dan penata musik Matteo Camargo serta Nathan Leone. Keduanya adalah penggubah lagu penyanyi-penyanyi seperti Shakira dan Ricky Martin.



KD menghabiskan enam hari untuk latihan pengucapan bahasa Inggris, rekaman, pemotretan untuk sampul single, hingga pembuatan videoklip di Pantai Zuma, Malibu, California.



Single, yang disebut KD sebagai lompatan besar dalam kariernya itu, sudah bisa diunduh di iTunes.



ANTARA