TEMPO.CO, Jakarta - Fauzi Baadila terpilih menjadi salah satu aktor dalam film I Am Hope yang bercerita tentang gadis penderita kanker. Tak hanya berperan, ternyata aktor yang kerap berkepala plontos ini juga terlibat dalam kegiatan sosial proyek I Am Hope, salah satunya mengunjungi pasien penderita kanker.



"Jujur aja, saat gua sama Manda dan Jana keliling beberapa rumah sakit, gua paranoid," ujar Fauzi, Selasa, 9 Februari 2016.



Aktor yang memulai debut aktingnya dalam fim Mengejar Matahari ini mengaku sangat prihatin kepada seluruh pasien kanker yang ia temui.



"Karena orang sehat bahkan anak kecil saja bisa kena," lanjut pria kelahiran Kairo, Mesir, 25 September 1979 ini.



Sejak saat itu, ia mulai berpikir untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat. "Gue jadi kepikir, oh mungkin ada beberapa hal negatif yang harus dikurangi kayak bergadang dan makanan yang mengandung mecin," katanya.



Selain mengurangi kegiatan negatif yang mengurangi makanan yang tidak sehat, Fauzi mengaku mulai memperbanyak makan buah dan sayuran. Aktor yang telah terlibat dalam puluhan film layar lebar ini mengaku memulai gaya hidup sehatnya ini sejak dua tiga bulan lalu.



DINI TEJA