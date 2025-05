TEMPO.CO, Jakarta - Generasi 90-an tentu akrab dengan tokoh jagoan Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) atau di Indonesia lebih akrab disebut Kura-kura Ninja. Kini, empat bersaudara itu kembali hadir lewat film sekuel terbaru mereka, TMNT: Out of The Shadow.



Superhero berwujud kura-kura dengan kemampuan ninja itu akan menghiasi bioskop Indonesia mulai Rabu, 1 Juni 2016. Leonardo, Michaelangelo, Donatello, dan Raphael kali ini bertarung ditemani aktris seksi Megan Fox yang berperan sebagai April O'Neil. Selain itu, film yang disutradarai David Green ini turut dibintangi Stephen Amell, yang berperan sebagai polisi kikuk Casey Jones.



Bersama O'Neil dan Jones, empat jagoan Kura-kura Ninja tersebut berupaya menyelamatkan New York dari musuh bebuyutan mereka, The Shredder. Berhasil meloloskan diri dari penjara, Shredder menggandeng ilmuwan Baxter Stockman menciptakan mutan bernama Bebob dan Rocksteady untuk melawan para superhero. Shredder juga bertekad membantu penguasa Dimension X Krang untuk masuk ke bumi.



Sekuel ini diberi judul Out of The Shadow karena, setelah sekian lama harus hidup di bawah bayang-bayang, empat kura-kura ninja itu kini dipaksa menunjukkan wujud asli mereka di depan warga New York. Para ninja harus bersiap menghadapi rasa takut dan jijik warga, yang selama ini dilindungi, ketika melihat sosok asli mereka.



TMNT adalah tokoh jagoan ciptaan Kevin Eastman dan Peter Laird. Mereka adalah kura-kura ajaib yang dinamai sesuai dengan seniman era Renaissance Italia. Pasukan kura-kura ini dilatih master ninjutsu berwujud tikus. Agar tak ketahuan manusia, kura-kura ninja membangun markas di gorong-gorong. Dari markas tersembunyi itu, mereka diam-diam memerangi kejahatan untuk melindungi warga New York.



Karakter kura-kura ninja awalnya dipublikasikan dalam bentuk komik oleh Mirage Studios. Selanjutnya, kartun, mainan, video games, hingga film tentang empat bersaudara ini terus dibuat. Mereka mengalami puncak ketenaran pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an.



MOYANG KASIH