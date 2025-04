Kyuhyun Super Junior Akan Rilis Single Sebelum Wajib Militer

TEMPO.CO, Seoul - Anggota termuda grup idola Super Junior, Kyuhyun akan meluncurkan single terbaru, satu hari menjelang jadwal wajib militernya.



S.M. Entertainment, agensi tempat Kyuhyun bernaung, mengatakan pelantun Late Autumn itu rencananya akan mengunggah lagu Goodbye for Now sekaligus dalam tiga bahasa, yakni Korea, China dan Jepang ke laman streaming musik utama pada 24 Mei 2017 pukul 6 pagi.



Kyuhyun, 29 tahun, akan memasuki kamp pelatihan Angkatan Darat di Nonsan, sekitar 213 kilometer selatan Seoul untuk menjalani latihan militer dasar. Setelah itu, seperti dilansir kantor berita Yonhap, dia akan memenuhi tugasnya sebagai pegawai pelayanan publik--bukan bertugas aktif-- karena cedera fisik yang dideritanya akibat kecelakaan mobil pada 2007.



Sebelum memasuki masa wajib militer, penyanyi yang mendapatkan julukan "evil maknae" itu dijadwalkan mengadakan pertemuan penggemar bertajuk Goodbye for Now di Universitas Kyunghee, pada 20 Mei 2017.



ANTARA