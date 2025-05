TEMPO.CO, Jakarta - The Academy of Motion Picture Arts and Sciences baru saja mengumumkan daftar lengkap nomine untuk Piala Oscar 2017 tadi malam. Tahun ini film arahan sutradara Damien Chazelle, La La Land mendominasi Oscar 2017.



Kali ini, film yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan Emma Stone mendapat 14 nominasi dalam 24 kategori dalam ajang tahunan ini. Sebelumnya La La Land berhasil menyabet 7 piala dalam ajang penghargaan Golden Globe 2017.



Film drama sci-fi Arrival dan Moonligt menyusul dengan 8 nominasi. Selanjutnya, film yang disutradarai oleh aktor Mel Gibson, Hacksaw Ridge berhasil meraih 6 nominasi, termasuk kategori Best Director.



Tahun ini, daftar nomine Oscar dinilai lebih 'berwarna' sehingga diramalkan menawarkan tayangan yang lebih menarik dari tahun sebelumnya. Oscar 2017 akan dipandu oleh pembawa acara kondang, Jimmy Kimmel dan dilaksanakan pada 26 Februari mendatang. *



DINI TEJA | Forbes