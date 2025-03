Lady Gaga akan Gelar Konser 4 Hari di Singapura, Satu-satunya Negara di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga baru saja mengumumkan jadwal konser di Singapura dalam rangka merayakan perilisan album terbarunya, Mayhem. Ia akan tampil selama empat hari di Singapore National Stadium pada 18, 19, 21, dan 24 Mei 2025.



"MAYHEM Singapura! Singapore. National Stadium. May 18, 19, 21, 24," tulis Lady Gaga di Instagram pada Senin, 10 Maret 2025.



Pilihan Editor: Lady Gaga Siap Bawakan Album Baru dalam Konser Gratis di Brasil



Promotor Live Nation Singapore juga telah resmi menyatakan bahwa Singapura akan menjadi satu-satunya negara di Asia yang disinggahi Lady Gaga untuk rangkaian konser kali ini. "Ini adalah satu-satunya perhentian di Asia! Bersiaplah untuk berteriak, menari, dan kehilangan akal sehat Anda!" tulis Live Nation Singapore di Instagram.



Bawa Lady Gaga Kembali ke Singapura





Melansir dari The Straits Times, Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda Singapura Edwin Tong menyatakan bahwa Kallang Alive Sport Management (KASM) bekerja sama dengan Live Nation untuk menghadirkan Lady Gaga di Singapura. KASM merupakan badan usaha yang didirikan oleh Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda, serta Olahraga Singapura untuk mengelola Singapore Sports Hub sejak 9 Desember 2022.



"Sejak Pemerintah mengambil alih kembali Sports Hub, tim telah berpandangan jauh ke depan, proaktif, dan bekerja keras untuk menghadirkan beberapa acara gaya hidup dan olahraga terbaik di dunia ke Singapura. Inilah yang kami bayangkan untuk Kallang Alive Masterplan - untuk mengembangkan pusat olahraga, hiburan, dan gaya hidup papan atas," katanya.



Singapore National Stadium memiliki kapasitas berkisar antara 55.000 hingga 60.000 orang. Ini akan menjadi konser terbesarnya di Singapura. Lady Gaga terakhir kali tampil di Singapura pada 2012. Saat itu, ia menggelar konser selama tiga hari di Singapore Indoor Stadium, sebagai bagian dari tur global Born This Way Ball.



Sebelumnya, Lady Gaga pernah menggelar konser di Fort Canning Park pada 2009 dan melakukan dua pertunjukan eksklusif untuk perusahaan telekomunikasi lokal Singtel di tahun yang sama di Clarke Quay, dan pada 2011 di Marina Bay Sands.



Kapan Tiket Konser Lady Gaga di Singapura Dijual?





Jadwal penjualan tiket konser Lady Gaga di Singapura terbagi menjadi beberapa hari. Namun, harga tiket belum diumumkan. Dimulai dengan Mastercard Presale pada Selasa, 18 Maret 2025 pukul 08:59 WIB hingga Kamis, 20 Maret 2025. Klook Presale akan dibuka mulai Rabu, 19 Maret 2025 pukul 09:00 WIB hingga Jumat, 21 Maret 2025. KrisFlyer Presale akan berlangsung di www.ticketmaster.sg pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 11:00 WIB hingga Jumat, 21 Maret 2025. Live Nation Presale akan dibuka pada Kamis, 20 Maret 2025 dari pukul 11.00 hingga 22.59 WIB. General Sale atau Penjualan Umum baru akan dilakukan pada Jumat, 21 Maret 2025.



Album Mayhem Lady Gaga





Lady Gaga merilis album studio ketujuhnya berjudul Mayhem pada Jumat, 7 Maret 2025. Karya ini menandai kembalinya dia ke aliran dark-pop setelah lima tahun. Album yang terdiri dari 14 lagu ini diluncurkan melalui Interscope Records, didahului dengan perilisan dua single, 'Disease' dan 'Abracadabra.' Album ini juga terdiri dari 'Die with a Smile' lagu duetnya dengan Bruno Mars.



Lady Gaga mengaku terinspirasi ingin membawa "kekacauan" ke dunia musik pop melalui Mayhem. “Mayhem juga merupakan semua mimpi Gotik. Itu seperti semua mimpi gelap saya, dan semua hal yang berbeda yang mereka maksud, dan bagaimana mereka menjadi kenyataan, dan itu semua di satu tempat, dan itu adalah kekacauan total, dan itu sepenuhnya saya, dan itu adalah hadiah saya untuk para penggemar saya," kata Lady Gaga dalam wawancara dengan stasiun radio Apple Music 1.



Pilihan Editor: Lady Gaga Rilis Album Studio Ketujuh Mayhem Hari Ini