Lady GaGa, Rekor di Puncak Billboard 200

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lady GaGa untuk keempat kalinya kembali menduduki posisi tertinggi tangga lagu Billboard 200, melalui album kelimanya, "Joanne".



GaGa menjadi penyanyi perempuan pertama yang albumnya paling sering menduduki posisi pertama sepanjang 10 tahun terakhir, meninggalkan Beyonce Knowles dan Taylor Swift yang masing-masing baru menduduki tiga kali tangga lagu Billboard 200 sepanjang satu dekade.



Sementara itu, Justin Bieber dan Drake tercatat enam kali menduduki posisi tertinggi sejak 2010. One Direction dan Kanye West masing-masing baru empat kali menempati puncak.



Data dari Nielsen Music mencatat, "Joanne" telah terjual 201 ribu kopi di akhir minggu ini, seperti dilansir aceshowbiz.com.



Album "Joanne" juga masuk dalam jajaran empat album yang terjual terbanyak di 2016. Posisi pertama diduduki album "Views" milik Drake (1,04 juta copy), diikuti "Lemonade" milik Beyonce (653 ribu) dan "Blonde" yang dinyanyikan Frank Ocean (terjual 276 ribu unit).



Dalam bentuk album tradisional, "Joanne" termasuk dalam jajaran tujuh besar album dengan penjualan terbanyak di tahun ini sekaligus menjadikannya album perempuan terbesar kedua, yakni terjual 170 ribu copy.



Posisi pertama ditempati "Views" milik Drake (850 ribu copy), "Lemonade" yang dinyanyikan Beyonce (485 ribu), "Blonde" milik Frank Ocean (232 ribu).



Lalu, "Blackstar" karya David Bowie (174 ribu), dilanjutkan "A Moon Shaped Pool" milik Radiohead (173 ribu) dan "California" Blink-182 (172 ribu).



Atas capaian ini, GaGa mengucapkan rasa terima kasihnya pada para penggemarnya, melalui akun Twitter pribadinya.



"Aku tak percaya menjadi penyanyi perempuan dengan #ALBUM NOMOR 1 DI DEKADE INI #ini grand slam pertama @billboard. Terima kasih pada para penggemarku," cuit dia melalui akun @ladygaga.



Posisi kedua ditempati album "Nobody But Me" milik Michael Buble dengan penjualan sebanyak 91 ribu copy, diikuti "A Pentatonix Christmas" milik Pentatonix (60 ribu).



Berikut 10 album dalam 10 besar Billboard 200:

1. "Joanne" - Lady GaGa (201,000)

2. "Nobody But Me" - Michael Buble (91,000)

3. "A Pentatonix Christmas" - Pentatonix (60,000)

4. "The Serenity of Suffering" - Korn (57,000)

5. "Views" - Drake (38,000)

6. "Never Lose Sight" - Chris Tomlin (32,000)

7. "Suicide Squad: The Album" - Various Artists (31,000)

8. "The "Hamilton" Soundtrack - Various Artists (30,000)

9. "The Ghosts of Christmas Eve" - Trans-Siberian Orchestra (27,000)

10. "You Want It Darker" - Leonard Cohen (25,000)



