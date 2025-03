Lagu Baru Kanye West Tuai Kontroversi, Tampilkan Putrinya dan Sean 'Diddy' Combs

TEMPO.CO, Jakarta - Kanye West merilis lagu baru yang menampilkan putrinya, yang berusia 11 tahun berinisial NW, dan Sean 'Diddy' Combs. Rapper berusia 47 tahun itu membagikan lagu berjudul 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' dalam sebuah unggahan di X pada Sabtu, 15 Maret 2025. Lagu tersebut menampilkan Diddy dan putranya, King Combs, NW dan musisi Jasmine Williams, yang dicatat West sebagai artis Yeezy baru dari Chicago.