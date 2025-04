Lagu Baru Twice berjudul Signal Tak Disukai Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu baru girl band asuhan JYP Entertainment, Twice nampaknya tidak begitu disukai netizen. Pada 15 Mei, Twice merilis lagu baru sekaligus video musik berjudul Signal yang diproduseri langsung oleh J. Y. Park, penyanyi, penulis lagu, penar, aktor, produser rekaman, pendiri sekaligus CEO dari JYP Entertainment.



Meski meraih all-kill – lagu di posisi #1 di semua situs unduh musik Korea Selatan, seperti Melon, Dosirak dan Soribada, Signal juga menuai kritik pedas dari netizen. Terkait dengan perolehan all-kill, dalam beberapa komunitas daring, banyak netizen yang menyayangkan hal tersebut.



“Tidak dapat dipercaya jika Signal berada di posisi #1.”



“Lagunya sangat payah.”



“Aku penggemar Twice, namun Signal sangat payah.”



“Tidak mengherankan jika Signal meraih posisi all-kill. Mereka hanya modal popularitas.”



“Signal merupakan lagu paling payah dari banyak lagu payah lainnya.”



“Bahkan dalam acara Happy Together, Sana (anggota Twice) mengatakan bahwa Signal sangat payah. Maksudnya mungkin hanya bercanda, namun benar-benar menjadi kenyataan, payah.”



Signal hanya mengantongi rating 2,5 persen saja setelah tidak lebih dari 19 ribu orang menonton video musik tersebut.





ALLKPOP | ESKANISA RAMADIANI