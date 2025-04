Lagu Baru Twice, Signal, Unggul di Tangga Lagu Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sempat menuai banyak kritik pedas dari netizen, nyatanya lagu terbaru girlband asuhan JYP Entertainment, Twice, berjudul Signal berhasil mendominasi tangga lagu dalam dan luar negeri.



Pada 16 Mei 2017 pukul 8 pagi waktu Korea Selatan, lagu Signal dikabarkan meraih all-kill (lagu di posisi pertama di semua situs unduh musik Korea Selatan, seperti Melon, Dosirak, dan Soribada) pada beberapa situs musik ternama di Korea Selatan, seperti Genie, Mnet, Naver, Bugs, serta Soribada.



Bahkan lagu yang dibawakan sembilan anggota Twice, yakni Tzuyu, Momo, Nayeon, Sana, Dahyun, Jihyo, Jeongyeon, Chaeyoung, dan Mina, itu juga mampu menduduki peringkat pertama pada iTunes di beberapa negara tetangga, seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Macau, Pulau Cayman, Brunei, Panama, dan Indonesia.



Signal milik Twice berhasil menempati posisi ketiga di Swedia, keempat di Brasil dan Meksiko, ke-15 di Kanada, serta ke-17 di Amerika Serikat.



SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI