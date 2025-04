Lagu Gospel Ini Jadi Penutup Konser Chris Cornell di Detroit

TEMPO.CO, Detroit - Sebelum ditemukan meninggal karena bunuh diri pada Rabu, 17 Mei 2017, Chris Cornell bersama Soundgarden sempat menggelar konser di Detroit’s Fox Theater, Detroit, Amerika Serikat. Seperti dilansir situs Musicfeeds, Soundgarden menutup konser dengan membawakan lagu gospel tradisional In My Time of Dyin.



Baca: Perjalanan Musikal Chris Cornell Bersama Tiga Band



Berikut ini lirik lagu yang selalu dibawakan Soundgarden dalam setiap konsernya.



In my time of dying,

I want nobody to mourn

All I want for you to do is take my body home



Well, well, well, so I can die easy [x2]

Jesus, going to make up

Jesus, going to make up my dying bed

Meet me, Jesus, meet me

Meet me in the middle of the air

If my wings should fail me, Lord

Please meet me with another pair



Beberapa jam sebelum konser dilaksanakan, Cornel sempat mencuit dengan semangat akan menghibur para penggemar di Detroit. “@detroit akhirnya kembali ke Rock City!!!!!” tulis Cornell sambil mengunggah foto Billboard Detroit’s Fox Theater.



Kepergian Chris Cornell yang mendadak meninggalkan duka, bukan hanya keluarga dan kerabat terdekat, tapi juga semua penggemar di Audio Slave dan Soundgarden di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya tribute yang dilakukan untuk mengenang penyanyi rock bersuara merdu tersebut.



MUSICFEED | AMMY HETHARIA