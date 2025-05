Lagu Kolaborasi Bruno Mars-Mark Ronson Peroleh Grammy Award

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi Mark Ronson dan Bruno Mars, Uptown Funk, meraih penghargaan Record of the Year di ajang Grammy Awards ke-58 yang berlangsung di Los Angeles, Senin (15 Februari 2016) malam waktu setempat.

Dalam kategori yang menjadi pamungkas di ajang Grammy itu, Uptown Funk mengalahkan sejumlah lagu lainnya, yaitu Blank Space (Taylor Swift), Really Love (D’Angelo & The Vanguard), Thinking Out Loud (Ed Sheeran), dan Can’t Feel My Face (The Weeknd).

Uptown Funk merupakan lagu yang dirilis pada 2015 lalu dan masuk ke dalam album Mark Ronson, Uptown Special. Pada tahun lalu, lagu tersebut menjadi salah satu lagu terpopuler dan menghabiskan 14 minggu berturut-turut di Billboard Hot 100.

Selain mendapatkan penghargaan Record of the Year, Bruno Mars dan Mark Ronson juga mendapatkan penghargaan Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu yang sama.