Lagu like JENNIE Dituding Jiplak, Musisi India Justru Bela Jennie BLACKPINK

Album ini memuat 15 lagu, di antaranya; 'Intro: JANE dengan FKJ,' ' like JENNIE ,' 'start a war,' 'Handlebars (feat. Dua Lipa),' 'with the IE (way up),' 'ExtraL (feat. Doechii),' 'Mantra,' 'Love Hangover (feat. Dominic Fike),' 'ZEN,' 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis),' 'FTS,' 'Filter,' 'Seoul City,' 'Starlight,' dan 'twin.'

"Can you just bear with me? We were ten years in / And young and dumb and innocent, my friend / But I knew all along that we were both wrong," demikian bunyi penggalan lirik yang ditulis Jennie bersama Bibi Bourelly, Christopher Newlin, dan Michael Williams II.