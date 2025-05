TEMPO.CO, Jakarta - Setelah vakum tiga tahun, grup musik indie Indische Party kembali merilis album. Album kedua dari band asal Cikini, Jakarta Pusat, ini diberi judul Analog.



Pembuatan album kedua band yang kerap tampil dengan gaya 1960-an ini melibatkan musikus lain, seperti Jimi Multhazam, Kitting dari The Adams, Mas Mo dari Sentimental Moods, John Navid, dan Indra Perkasa.



"Dalam album kedua ini kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang," kata vokalis dan pemain harmonika Indische Party, Japs Shadiq. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Tika, penabuh drum yang menyebutkan album ini memiliki konsep yang benar-benar vintage. Selain bermain drum, Tika mengisi vokal dalam lagu Ingin Dekatmu.



Band yang beranggotakan Japs Shadiq, Kubil (gitar), Jacobus (bas), dan Tika ini sudah merilis album digital pada 15 November lalu. Mereka berencana merilis album fisik Analog pada Desember mendatang.



Grup band yang mengusung musik lawas bergenre rhythm and blues, pop, serta rock ini pernah melakukan rekaman di Abbey Road Studios di London, Inggris, tahun lalu.



Di studio ini , mereka bekerja sama dengan Alan O’Connel yang pernah menggarap rekaman musikus kondang dunia, seperti Mark Ronson, Paul Epworth, Erol Arkan, Bruno Mars, The Vaccines, Placebo, Duran Duran, dan yang lainnya.



DINI TEJA