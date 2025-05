Lamb of God dan Mayhem Tampil di Hummersonic Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic 2015 akan digelar hari ini , 8 Maret 2015. Bertempat di lapangan D Senayan, 34 band asing dan lokal akan menghentak headbangers.



"Tampil sebagai headliner Mayhem, Terrorizer dan tentu saja Lamb of God," kata promotor sekaligus inisiator Magnitude Hammersonic 2015, Krisna Jotam Sadrach kepada Tempo, Sabtu, 7 Februari 2015.



Lamb of God adalah band beraliran groove metal (evolusi dari thrash metal) yang dibentuk pada 1990. "Tak dipungkiri, Lamb of God kembali naik daun setelah Presiden Joko Widodo menggunakan kaosnya," kata Krisna. Peristiwa ini berlangsung pada Rock in Solo 2012. Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo datang pada acara puncak dengan menggunakan kaos Lamb of God berwarna merah.



Band Lamb of God dikenal sebagai New Wave of American heavy metal. Semula, band ini bernama Burn the Priest. Lamb of God digawangi oleh Randy Blythe (vokal), Mark Morton (gitar), Willie Adler (gitar), Jauh Campbell (bass), dan Chris Adler (drum).



Mayhem, adalah band beraliran black metal yang berdiri pada 1984. Aliran black metal sendiri lekat dengan lirik yang “Luciferian”. Kekhasan band ini adalah menonjolkan sisi kegelapan alam baka, tampil dengan penampilan seperti mayat atau mengecat tubuh seperti tengkorak. Nama band asli Norwegia ini "Mayhem With Mercy" oleh Venom.



Banyak tudingan disampirkan ke band ini seperti terlibat dalam berbagai pembunuhan, bunuh diri, pembakaran gedung gereja, dan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu, Mayhem juga sering dihubungkan dengan neo-Nazisme. Formasi awal Mayhem gitaris/vokalis Euronymous, basis Necrobutcher, dan drummer Manheim. Sempat bubar, band ini kembali dihidupkan oleh Hellhammer pada 1995 dengan menggaet gitaris Blasphemer (Rune Erickson) dan dua mantan anggota Mayhem, Maniac dan Necrobutcher.



Terrorizer adalah band grindcore yang dibentuk oleh anggota-anggota band yang sudah lebih dahulu terkenal, Jesse Pintado dari Napalm Death, David Vincent dan Pete Sandoval dari Morbid Angel. Terrorizer merilis sebuah album debut berjudul World Downfall pada tahun 1989 yang dikenal sebagai album grincore paling berpengaruh. Setelah itu, band ini tak terdengar suaranya.



Pada Agustus 2006, Terrorizer merilis album studio kedua, Darker Days Ahead. Band ini kembali mengejutkan dengan merilis demo berjudul ‘Hordes of Zombies’ pada tahun 2009, yang hanya dirilis lewat laman MySpace. Nadi Terrorizer kembali menggeliat pada Februari 2012 di mana mereka merilis Hordes of Zombies.



Apabila sesuai jadwal, Terrorizer akan tampil di stage Sonic pada pukul 22.00 WIB. Mayhem mendapat giliran tampil di stage Hammer pada pukul 22.45 WIB. Sebagai band yang paling ditunggu, Lamb of God tampil sebagai pemuncak acara di stage Sonic pukul 23.30 WIB. "Penonton diharap menjaga suasana tetap aman dan kondusif," kata Krisna.



Selain tiga band papan atas ini, ada 18 band asing yang tampil dalam Magnitude Hammersonic 2015. "Band Asia ada tiga, Australia ada lima, Eropa ada empat band dan Amerika ada enam band," kata Krisna. Vader, Unearth, Deathstar, Avulsed, The Faceless, Warbringer adalah segelintir nama band Amerika dan Eropa yang akan tampil. Dari kawasan Asia Pasifik, promotor memboyong Silent Knight, Anthelion, Colossvs, Cassandra, Nails of Imposition, Overthrown, Animistic dan Heaven The Axe.

DINI PRAMITA