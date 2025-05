TEMPO.CO, Jakarta - Baru diputar di Amerika selama sepekan, film "Minions" duduk di peringkat teratas bioskop box office Amerika Serikat. Box office adalah angka pemasukan dari pemutaran film di bioskop sepanjang akhir pekan.



Seperti dilansir Digital Spy, film lepasan dari "Despicable Me" meraih sekitar US$ 115 juta di pekan pertamanya. Minions berhasil mendepak "Jurassic World" di posisi kedua dengan US$ 18 juta, menambah pemasukan yang kini berada di angka US$ 590 juta. Pekan lalu, "Jurassic World" menempati posisi teratas box office dunia.



Sementara itu, film produksi Pixar Animation Studios "Inside Out" turun ke nomor tiga dengan US$ 17 juta dan sudah mengumpulkan US$ 283, 6 juta. Tiga film yang baru keluar berhasil masuk ke 10 besar bioskop Amerika pekan ini.



Film horor "The Gallows" karya sutradara Travis Cluff fan Chris Lofing berada di tempat kelima dengan 10 juta dolar disusul oleh "Self/Less" yang meraup US$ 5,3 juta di tempat ke delapan. Film India "Baahubali: The Beginning" yang rilis di AS pada 9 Juli berada di urutan ke-9 dengan US$ 3,5 juta.



Berikut ini adalah urutan box office AS pada akhir pekan 10-12 Juli dalam dolar AS:



1. "Minions", US$ 115,2 juta

2. "Jurassic World", US$ 18,1 juta

3. "Inside Out", US$ 17,108 juta

4. "Terminator: Genisys", US$ 13,7 juta

5. "The Gallows", US$ 10,015 juta

6. "Magic Mike XXL", US$ 9,640 juta

7. "Ted 2", US$ 5,6 juta

8. "Self/Less", US$ 5,379 juta

9. "Baahubali: The Beginning" US$ 3,575 juta

10. "Max", US$ 3,42 juta



AW | DIGITAL SPY