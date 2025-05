Lay EXO Berebut Posisi Tangga Lagu Cina dengan Eks EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Suka atau tidak, personel EXO dan para mantan dari grup tersebut masih jadi daya tarik besar bagi publik di Cina.



Hal itu tergambar jelas dari pemandangan yang bisa dilihat di tangga lagu Cina untuk kategori musik Asia. Personel EXO, Lay, bersaing dengan tiga mantan personel EXO memperebutkan peringkat satu.



Kris yang sudah tiga minggu berturut-turut menduduki peringkat pertama dengan lagu "Bad Girl", harus rela jika suatu saat posisinya direbut Lay, Luhan, atau bahkan Tao. Untuk saat ini, Lay yang berpotensi besar menggulung kesuksesan Kris.



Lay dengan lagu One Person yang merupakan OST film Ex File 2 menduduki peringkat ke-2. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi karena Lay juga terbantu dengan posisinya sebagai salah satu pemeran utama dalam EX Files 2. Sementara itu, Tao dan Luhan untuk sementara menduduki peringkat 4 dan 6.



Kris, Luhan, dan Tao masih berjuang dengan kasus hukum melawan SM Entertainment yang diperkirakan memakan biaya dan waktu yang panjang. Sedangkan Lay yang memutuskan tetap di EXO mendapat dukung penuh untuk berkarier di Cina.



Lay bahkan menjadi artis SM pertama asal Cina yang dibuatkan bengkel kerja. Langkah Lay dengan bengkel kerjanya kemudian diikuti personel f(x), Victoria.



