TEMPO.CO, Los Angeles – Grup band legendaris, Led Zeppelin, dituduh berhutang jutaan US$ kepada musikus Amerika Serikat, Randy Wolfe. Lagu hitnya, Stairway to Heaven, dituduh meniru lagu band milik Randy Wolfe, Spirit, yang berjudul Taurus, pada sidang yang diadakan Rabu, 22 Juni 2016 .



Gitaris Led Zeppelin, Jimmy Page, dalam kesaksiannya mengatakan riff lagu Stairway to Heaven, yang dirilis pada 1971, sudah biasa dimainkan sebelum lagu Taurus yang dirilis pada 1967 muncul.



Menurut laporan kantor berita Reuters, Francis Malofiy, pengacara Randy Wolfe, menyebut, Page tidak mengatakan kepada juri Pengadilan Distrik Los Angeles pada sidang Rabu, 22 Juni 2016, tentang bagaimana ia terinspirasi saat menulis chord pembuka lagu hit yang masuk ke Grammy Hall of Fame tersebut.



“Dia tidak memberi tahu Anda dari mana ia mendapat ide,” tutur Malofiy. “Itu karena diambil dari Taurus dan Randy California”.



Malofiy mencari kredit menulis sepertiga dari Starway to Heaven untuk Wolfe yang diperkirakan mencapai US$ 3 juta hingga US$ 30 juta.



Peter Anderson, pengacara Led Zeppelin, mengatakan bagian refrain Stairway to Heaven, yang disebut mencontek, adalah domain publik. Ahli musik yang dibawa para pengacara Led Zeppelin, Lawrence Ferrara, juga mengatakan hal itu telah dimainkan di banyak lagu-lagu pop 300 tahun lalu. Anderson menambahkan, jika juri menilai Wolfe layak mendapat kredit, mereka harus menilai dari refrain Stairway to Heaven.



Kasus tersebut dilaporkan pada 2014 oleh Michael Skidmore, yang mewakili Randy Wolfe. Wolfe telah meninggal dunia pada 1997.

REUTERS | ARDITO RAMADHAN