TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jong Suk, aktor Korea Selatan akan memerankan tokoh penjahat dalam film terbarunya yang berjudul VIP. Lee Jong Suk adalah pemeran tokoh Kang Chul dalam drama seri W, yang kini telah menginjak episode ke-10.

VIP menuturkan kisah anak seorang pejabat dari Korea Utara, yang melakukan sejumlah pembunuhan kala dia berkeliling dunia. Dia pun menjadi buruan Interpol. Ini pertama kalinya Lee Jong Suk memerankan tokoh antagonis.

Aktor kawakan Jang Dong Gun dan Park Hee Soon juga turut membintangi film VIP. Film layar lebar tersebut disutradarai Park Hoon-jung, yang juga menggarap film I Saw the Devil, New World, dan The Tiger: And Old Hunter's Tale.

Aktor yang dikenal dengan julukan Candy Eye ini kerap memerankan tokoh utama protagonis dalam tiap drama serinya. Misalnya Pinocchio, dia berperan sebagai jurnalis yang memperjuangkan idealisme pemberitaan. Dalam Doctor Stranger, Jong Suk menjadi dokter bedah jenius dengan latar belakang pelarian dari Korea Utara.

Aktor kelahiran 14 September 1989 tersebut pernah memerankan pemuda yang jatuh cinta pada perempuan yang enam tahun lebih tua dalam drama seri I Hear Your Voice. Park Soo-ha, tokoh utama yang diperankan Jong-suk, memiliki kemampuan istimewa yakni bisa membaca pikiran.

Drama seri W yang kini sedang diputar juga menuai sukses lantaran plot dan ceritanya yang unik. Han Hyo-jo, lawan mainnya. Kisahnya adalah cinta antara Oh Yeon-jo di dunia nyata dengan Kang Chul yang berada di dunia webtoon alias komik.

SOOMPI | ALLKPOP