Leonardo DiCaprio Akan Produseri Film

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Leonardo DiCaprio, akan membintangi dan memproduseri film adaptasi dari The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History, buku karya Stephan Talty.



Paramount telah memperoleh hak untuk buku tersebut, dan DiCaprio akan memproduseri melalui perusahaan film miliknya, Appian Way, bersama Ellen Goldsmith-Vein dan Jeremy Bell. Jennifer Davisson dan Nathaniel Posey juga akan memproduseri film tersebut.



The Black Hand mengambil latar di Kota New York pada musim panas 1903 ketika gelombang kejahatan melanda kota.



Para pelaku kejahatan meninggalkan kartu sebagai simbol kejahatan mereka. Detektif Joseph Petrosino, yang dijuluki "Sherlock Holmes Italia", bertekad menangkap anggota organisasi kriminal tersebut. Tugasnya adalah membawanya ke Sisilia.



ANTARA