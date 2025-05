Leonardo DiCaprio Berdebar Menanti Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Mungkinkah Leonardo DiCaprio memboyong Academy Awards atau Oscar pertamanya tahun ini?



Sepanjang kariernya, DiCaprio telah lima kali menjadi nomine Oscar, tapi belum pernah menang satu kali pun. “Rasanya menyenangkan, apalagi setelah menjalani syuting yang begitu lama,” ujarnya, seperti dikutip E!Online, Jumat, 15 Januari 2015.



Aktor 41 tahun ini pertama kali masuk nominasi Oscar dalam kategori Aktor Pembantu Terbaik pada 1993 lewat film What’s Eating Gilbert Grape. Selanjutnya, ia empat kali dinominasikan sebagai aktor terbaik Oscar, yakni dalam film The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street, dan kali ini, The Revenant.



Film ini bercerita tentang pemburu di kawasan Montana dan Dakota Selatan pada 1823. Untuk menghasilkan gambar senyata mungkin, sutradara Alejandro G. Inarritu berkeras hanya menggunakan pencahayaan alami. Padahal mereka menjalani syuting selama berbulan-bulan dengan suhu udara di bawah titik beku di pegunungan Kanada, yang hanya beberapa jam mendapat sinar matahari.



The Revenant sendiri memborong 12 nominasi Oscar tahun ini. Bukan hanya DiCaprio, bintang lain film ini, Tom Hardy, juga masuk nominasi Oscar untuk kategori Aktor Pembantu Terbaik. Selain itu, Inarritu kembali berpeluang meraih Oscar setelah tahun lalu mendapatkannya lewat film Birdman.



Bagaimanapun, DiCaprio harus menghadapi para pesaing berat, yakni Matt Damon (The Martian), Bryan Cranston (Trummbo), Michael Fassbender (Steve Jobs), dan juara bertahan Eddie Redmayne (The Danish Girl).



Saat ditanya soal peluangnya, DiCaprio menyatakan belum bisa mengungkapkan penilaiannya secara obyektif. Setelah membuat sebuah film, dia mengaku perlu 10 tahun untuk bisa menilai apakah film itu bagus atau tidak. “Sekarang pekerjaan itu sudah selesai, tapi saya masih sangat terikat dengan pengalaman di The Revenant untuk tahu apakah film itu layak mendapat penghargaan atau tidak,” katanya seperti dikutip Mirror.



Malam puncak penganugerahan Oscar baru akan digelar pada 28 Februari 2016 di Dolby Theatre, Hollywood, Amerika Serikat, atau 29 Februari 2016 pagi waktu Indonesia.



PINGIT ARIA