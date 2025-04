Lewat Twitter, Grup Band Muse Bocorkan Peluncuran Single Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik asal Inggris Muse mengumumkan peluncuran single terbaru berjudul Dig Down. Dilansir NME, Muse memberi sinyal sedang mengerjakan materi baru selama seminggu terakhir. Kabar tersebut akhirnya terbukti setelah mereka berada di Air Studios London untuk menggarap tiga lagu baru.



Melalui akun Twitternya, Muse secara resmi mengumumkan single dan video terbaru mereka itu akan dirilis pada 18 Mei 2017. Di akun tersebut, Muse sekaligus mengumumkan bahwa Dig Down merupakan single dan bukan bagian dari sebuah album.



Sepanjang minggu lalu, Muse mulai menunjukkan cuplikan rekaman video musik single barunya itu. Pentolan grup band ini, Matt Bellamy juga baru-baru ini berbagi foto anaknya Bing dengan keterangan foto 'on set' (di lokasi syuting).



Dig Down menjadi materi pertama yang dirilis setelah single mereka yang berjudul Drones pada 2015. Tahun lalu, Bellamy menyarankan agar Muse bisa memainkan musik akustik untuk rekaman berikutnya.



"Saya merasa seperti saya mengatakan hal ini di setiap saat dengan setiap album tapi saya merasa mungkin sudah saatnya untuk benar-benar melakukan sesuatu yang sedikit lebih detail," katanya.



Tur musim panas band yang digawangi Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme dan Dominic Howard ini dimulai di Inggris dan Irlandia untuk acara Reading & Leeds Festival, serta Vital Festival di Belfast, Irlandia Utara.



ANTARA