Liam Payne One Direction Sebut Lagu Harry Style Bukan Seleranya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup band One Direction Liam Payne bersiap merilis single solo pertamanya.Musikus 23 tahun itu tidak dapat menahan diri untuk berbicara jujur tentang lagu debut teman satu grupnya Harry Style. Saat berbincang dengan Music Choice tentang materi musiknya yang akan datang, Liam kembali mengomentari single milik Harry Style, Sign of the Times



"Saya akan jujur kepada Anda, ini bukan jenis musik selera saya. Ini bukan sesuatu yang saya dengarkan, tapi saya pikir dia melakukan pekerjaan hebat dalam melakukan apa yang ingin dia lakukan. Begitulah menurut saya," ujar Liam.



Baca: Foto Bareng, Liam Payne Tampak Mesra dengan Juri X-Factor



Liam Payne sebelumnya memuji single Slow Hands milik Niall Horan yang dia sebut "hebat" dan "keren". Komentarnya kali ini mungkin membuat penggemar Harry Style tidak terlalu senang.



"Saya rasa yang lucu adalah (Harry) akan mengatakan hal yang sama tentang saya karena dia tidak benar-benar mendengarkan musik hip-hop di mana lagu saya lebih seperti Rack City (milik Tyga) dan lagunya lebih ke era yang berbeda dengan sesuatu yang saya dengarkan, saya kira," ujar Liam Payne.



Di single debutnya ini, Liam Payne berkolaborasi dengan rapper Quavo. Lagu berjudul Strip That Down itu, menurut Billboard resmi diluncurkan pada 19 mei 2017. Berbeda dengan Harry Style yang menawarkan warna musik bergaya rock ala David Bowie, Liam Payne lebih memilih musik hip-hop.





BISNIS.COM