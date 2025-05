TEMPO.CO, Jakarta - Pertunjukan asli Broadway Shrek The Musical akan hadir di Jakarta untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Mulai 5 hingga 22 Mei 2016, pemenang penghargaan Tony Awards itu dapat disaksikan di Ciputra Artpreneur, Jakarta.



Diproduksi Broadway Entertainment Group, Shrek The Musical mengangkat kisah Shrek si ogre hijau dan Putri Fiona. Cerita ini pernah dibuat film animasinya dan meraih sukses besar. "Pertunjukan ini adalah persembahan kami untuk keluarga Indonesia agar lebih mengenal seni pertunjukan ala Broadway," kata Presiden Direktur Ciputra Artpreneur Rina Ciputra pada Media Day, Rabu, 4 Mei 2016.



Indonesia adalah negara yang menjadi panggung pembuka di kawasan Asia bagi tur internasional pertama Shrek The Musical. "Kami memilih Indonesia karena telah memiliki kesan bagus saat datang ke mari tahun lalu untuk pertunjukan Beauty and The Beast," ucap Head of Production Broadway Entertainment Group Jo McCrory.



Pertunjukan musikal ini akan memberi sensasi berbeda dengan menonton film animasi. Kisah cinta Shrek dengan Fiona akan dibalut dengan nyanyian, tarian, serta berbagai kostum dan efek menarik yang disajikan live di atas panggung.



Tim pementasan Shrek The Musical membawa lebih dari sepuluh kontainer set panggung untuk menampilkan negeri dongeng kerajaan Far Far Away. Tiap pemeran akan tampil dengan make-up dan kostum yang realistis. Berbagai tokoh negeri dongeng seperti Pinokio, Peter Pan, tiga babi cilik, Gingerbread, dan naga akan hadir di atas panggung.



Shrek The Musical akan tampil sebanyak 24 kali selama tiga pekan pada Selasa-Ahad dengan pilihan waktu 13.00, 15.00, 18.00, dan 20.00. Setelah ini, Shrek akan berkunjung ke Singapura, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong.



