Lima Fakta di Balik Pembuatan Tiga Film Horor Legendaris

TEMPO.CO, Jakarta - Masih ingat dengan adegan seram dalam film horor lawas produksi Hollywood The Exorcist yang ikonik dengan wajah hancur bocah perempuan yang bisa memutar kepalanya hingga 360 derajat gara-gara dirasuki iblis? Bagi para penggemar film horor, film yang diputar pada 1970-an itu hingga kini tercatat sebagai salah satu film paling mengerikan sepanjang sejarah.



Film horor lainnya yang berhasil membangkitkan adrenalin pencinta film horor adalah The Shining yang diproduksi pada 1980-an. Salah satu adegan yang tak terlupakan adalah ketika Jack, tokoh di film itu, menghancurkan pintu kamar mandi dengan kampak sambil berteriak,“Heeeeere’s Johnny.”



Sebelum menyaksikan film-film itu, ada baiknya anda mengetahui beberapa fakta mengerikan dibalik pembuatan film-film horor itu.



The Exorcist



1. Pastur muda yang mendampingi ayah Karras saat pengakuan dosa di adegan terakhir film adalah seorang pastur Katolik, William O’Malley. Untuk membuat ia terlihat terkejut pada adegan terakhir, sang sutradara, William Blatty menampar wajahnya secara spontan dan berteriak “Action!”.



2. Wajah iblis yang terkenal mengerikan itu muncul secara singkat di film untuk membuat para penonton ketakutan. Itu adalah wajah Eileen Dietz yang sampai saat ini juga masih membintangi banyak film horor.



3. Ketika film ini dirilis pada 1974, seorang penonton bioskop yang sedang menonton film ini jatuh pingsan dan mengalami patah rahang akibat terbentur kursi penonton didepannya. Akibat kejadian itu, ia menuntut Warner Brothers dan sutradara. Ia mengklaim bahwa film tersebut menggunakan gambar yang menarik alam bawah sadarnya, sehingga menyebabkan ia pingsan. Kasus ini diselesaikan di pengadilan secara tertutup.



4. Film ini juga membawa pengaruh yang kuat kepada banyak penonton di bioskop. Tim paramedis dipanggil untuk mengobati penonton yang jatuh pingsan atau keluar dari bioskop sambil berteriak histeris.



5. Warner Bros menyiapkan sejumlah pengawal untuk melindungi pemeran bocah perempuan, Linda Blair, karena mendapat ancaman dari sekelompok orang yang percaya bahwa film itu dimuliakan setan.



The Shining



1. Kamar #217 diganti menjadi Kamar #237 atas permintaan Timberline Lodge hotel. Berdasarkan cerita di sebuah buku, beberapa peristiwa mengerikan terjadi di sebuah kamar #217, bukan di kamar #237. Managemen hotel meminta nomor kamar diganti jadi para tamu tidak takut dengan kamar #217.



2. Pemeran Bocah lelaki, Dan Lloyd, yang saat itu berusia 5 tahun, tidak tahu bahwa dia sedang berperan di film horor. Dan Lloyd bahkan tidak pernah menyaksikan film tersebut hingga berusia 16 tahun.



3. Banyak dari lokasi set yang terbakar habis.

Menjelang selesai syuting, api membakar dan menghancurkan beberapa lokasi syuting. Set fotografer juga ikut terbakar. Ada sebuah foto terkenal dimana Kubrick tertawa di depan reruntuhan itu selama kebakaran terjadi.



4. Sutradara film The Shining, Stanley Kubrick tidak hadir ketika pengambilan gambar di Taman Nasional Glacier di Montana. Ia tidak suka naik pesawat atau bepergian jauh dan menolak meninggalkan Inggris sampai akhir hidupnya.



5. Tidak ada yang yakin apakah Kubrick sendiri yang mengetik kalimat “All work and no play makes Jack a dull boy” sebanyak 500 halaman. Kubrick tidak pernah pergi ke departemen properti untuk membuat semua halaman itu dan menggunakan mesin ketik miliknya.





Paranormal Activity



1. Adegan terakhir pada Paranormal Activity asli telah diganti atas saran dari Steven Spielberg. Ia menganti adegan ketika polisi datang kerumahnya dan menembak pisau yang dipegang Katie hingga ia tewas.



2. Di bagian akhir film Paranormal Activity 3, ada sebuah bingkai foto yang menunjukkan tempat tidur Dennis dan Julie terbakar. Kemungkinan itu adalah penyebab utama rumahnya kebakaran yang diperlihatkan di dua film sebelumnya.



3. Sutradara mendapatkan ide film ini berdasarkan pengalaman pribadinya.



4. Orang tua di film Paranormal Activity 4, diperankan oleh Stephen Dunham and Alexondra Lee yang merupakan pasangan menikah yang sesungguhnya. Sedihnya, Stephen meninggal sebelum film dirilis.



5. Andrew Jacobs, pria yang muncul di film Paranormal Activity: The Marked Ones, memiliki banyak tato di badannya. Tato-tato itu telah dihapus secara digital. Tapi salah satu dari tato tersebut secara tidak sengaja telihat saat adegan penyerangan di dekat mesin penjual makanan.





