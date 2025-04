Lima Fakta Menarik Bekal Menonton Transformers: The Last Knight

TEMPO.CO, Jakarta - Tampaknya, perang antara manusia dan robot belum berakhir. “Yang diburu akan menjadi pahlawan. Pahlawan akan menjadi penjahat. Hanya akan ada satu dunia yang selamat, dunia mereka (manusia) atau kita (robot).” Namun mengapa Optimus mati saat ia muncul di mana-mana? Berikut ini fakta menarik mengenai waralaba film Transformers terbaru, Transformers: The Last Knight.



Transformers: The Last Knight merupakan satu-satunya film yang diambil menggunakan IMAX ALEXA 65, kamera yang digunakan pada film 3D, sehingga film sci-fi tersebut terlihat begitu nyata. Sang sutradara, Michael Bay, ingin memberikan sensasi seperti yang dirasakan saat menonton di bioskop 3D kepada para penonton.



Kamera khusus 3D

Paramount Pictures merilis video yang memperlihatkan teknik-teknik yang digunakan Bay dalam Transformers: The Last Knight, mulai cara menggunakan kamera khusus IMAX 3D selama proses syuting hingga proses virtual lain, yang rasanya sulit ditaklukkan banyak sutradara.



Peter Cullen kembali

Peter Cullen kembali mengisi suara Optimus Prime dalam film ini. Cullen adalah pemenang penghargaan Emmy. Sebelumnya, Cullen memang sempat rehat dan digantikan aktor lain. Namun yang benar-benar khas dan diingat banyak penonton adalah suara Cullen.



Aktris pengganti Megan Fox

Isabela Moner, aktris pendatang baru berusia 15 tahun dalam waralaba film Transformers memerankan sosok Izabella, seorang gadis yatim-piatu dari Chicago, yang sejak kecil hanya berteman dengan Sqweeks dan Canopy, hingga akhirnya bertemu dengan Cade Yeager, yang diperankan Mark Wahlberg, untuk mencari tahu alasan para robot kembali ke bumi dan berperang. Menurut Bay, Moner merupakan aktris termuda yang pernah bekerja sama dengan dirinya.



Perilaku Optimus Prime berubah

Optimus Prime melawan Bumblebee? Seperti yang dapat dilihat dari cuplikan film Transformers: The Last Knight, Optimus tidak dapat mengontrol diri. Sambil berkata “Maafkan aku,” Optimus kemudian menusuk Bumblebee tepat di wajah. Mengapa? Mungkinkah Unicron merupakan dalang di balik semua ini?



Kemunculan kembali Unicron

Unicron merupakan sejenis transformer yang berukuran seperti planet. Unicron memiliki ikatan dengan entitas kosmik Unicron dan Primus sehingga ia digambarkan sebagai pencipta The Thirteen (robot pada zaman Arthurian) yang muncul dalam cuplikan film Transformers: The Last Knight. The Thirteen dikenal sebagai Prime, sosok legendaris yang dijadikan panutan kaum robot. Namun ada beberapa dari mereka yang mencoba melawan kaumnya sendiri karena perbedaan pemahaman dan tujuan.



CINEMABLEND | ESKANISA RAMADIANI