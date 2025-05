TEMPO.CO, Jakarta - Hingga 2017, popularitas aktor Hollywood Ben Affleck semakin meroket. Film-film Box Office yang dibintangi Ben semakin mengukuhkan eksistensinya sebagai salah satu aktor papan atas Hollywood.



Tak hanya eksis di depan layar bioskop, aktor kelahiran 15 Agustus 1972 ini juga merambah dunia di balik layar. Setelah kesuksesan film Argo, Ben kembali ditantang untuk menyutradarai film-film yang lain, salah satunya yang terbaik Live by Night.



Sepanjang perjalanan karirnya, Ben tercatat telah menyutradarai lima film. Berikut lima film yang pernah disutradarai Ben Affleck dari BookMyShow.



1. I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney (1993)

Pada 1993 Ben Affleck menyutradarai film pertamanya yang berjudul I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney. Film pendek berdurasi 16 menit itu disutradarai Ben Affleck saat masih 21 tahun.



2. Gone Baby Gone (2007)

Gone Baby Gone merupakan film panjang pertama yang disutradarai Ben Affleck. Selain sebagai sutradara, Ben juga merangkap sebagai penulis naskah menggandeng Aaron Stockard. Film yang diluncurkan pada 2007 itu sukses melenggang di sejumlah festival film bergengsi, salah satunya masuk dalam nominasi Oscar.



3. The Town (2010)

Selanjutnya pada 2010 Ben menyutradarai film panjang keduanya yang berjudul The Town. The Town merupakan film yang disutradarai sekaligus dibintangi Ben dengan menggandeng Peter Craig dan Aaron Stockard sebagai penulis naskahnya.



Film tersebut dibintangi oleh Rebecca Hall, Jeremy Renner, dan Blake Lively yang sukses melenggang di sejumlah festival film bergengsi. Salah satunya mengantarkan Jeremy Renner masuk dalam nominasi Oscar untuk kategori Best Supporting Actor.



4. Argo (2012)

Film Argo merupakan film yang menjadi puncak kesuksesan Ben Affleck sebagai sutradara film. Film yang disutradarai sekaligus dibintanginya itu meraih banyak penghargaan di sejumlah festival film bergengsi.



Argo berhasil meraih 3 Piala Oscar untuk kategori Best Picture, Best Adapted Screenplay dan Best Film Editing. Film tersebut juga menobatkan Ben sebagai Sutradara Terbaik di ajang Golden Globes 2013.



5. Live by Night (2017)

Tahun 2017 Ben Affleck hadir lewat film kolaborasinya bersama Leonardo DiCaprio. Berbeda dengan Leo yang hanya berperan sebagai produser, Ben memiliki andil sepenuhnya dalam film tersebut. Tak hanya memproduseri filmnya, Ben juga menyutradarai, menulis, sekaligus membintangi filmnya.



Film Live by Night diadaptasi dari novel karya Dennis Lehane dengan judul yang sama. Berbeda dengan Gone Baby Gone dan Argo yang meraih banyak penghargan, film tersebut bahkan sama sekali tidak masuk dalam nominasi Golden Globes 2017 yang digelar beberapa waktu lalu.



ANTARA