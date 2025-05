TEMPO.CO, Jakarta - Acara penganugerahan bagi insan televisi dan film Golden Globe Awards 2015 baru saja berakhir. Tak hanya bertabur bintang-bintang papan atas, perhelatan itu juga menyuguhkan momen-momen tak terlupakan. Berikut ini daftar top lima momen dalam perhelatan tersebut sebagaimana dilansir oleh ABC News:



1. Pembukaan Kocak oleh Tina Fey dan Amy Poehler

Tina Fey dan Amy Poehler membuka Golden Globes dengan kocak. Mereka bercanda bahwa ini Golden Globes ke-72 dan terakhir, mengacu pada fakta bahwa ini adalah tahun terakhir mereka menjadi MC Golden Globes.



Kemudian mereka menyinggung isu Korea Utara dan film The Interview. Poehler mengatakan reaksi Korea Utara atas film tersebut "memaksa kita berpura-pura bahwa kita melihatnya".(Baca : Ini Daftar Pemenang Golden Globe 2015)



Setelah itu, Fey menyebut peran Steve Carell dalam film Foxcatcher dan bagaimana ia butuh dua jam untuk bersiap-siap sebelum syuting film tersebut. "Butuh tiga jam hari ini untuk menyiapkan peranku sebagai wanita manusiawi," kata Fey sambil bercanda.



Berikutnya, Fey dan Poehler membicarakan George Clooney. "George Clooney menikahi Amal Alamuddin," kata Tina Fey sebelum menjelaskan semua prestasi Alamuddin. “Malam ini suaminya meraih penghargaan Lifetime Achievement.” “Hollywood!” tambah Poehler. “Putri Tidur baru mengira bahwa ia sedang ngopi bersama Bill Cosby,” kata Poehler setelah memperkenalkan tokoh-tokoh film Into The Woods.



2. Gina Rodriguez, Sang Bintang Baru

Bintang utama serial Jane the Virgin, Gina Rodriguez, memenangi gelar aktris terbaik dalam kategori komedi. Rodriguez mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya dalam pidatonya setelah menerima piala. “Terima kasih telah menyayangiku,” katanya.



3. Ricky Gervais Salah Sebut Nama

Ricky Gervais mengumumkan nama nomine aktris terbaik Golden Globe. Salah satunya Quvenzhané Wallis. Namun Gervais salah menyebut nama Wallis, seharusnya “Quvenzhané” menjadi “Quaven Johnny”.



4. Penghargaan untuk Transparent

Serial Transparent melejit dalam perhelatan ini dengan menang dalam kategori serial komedi terbaik. Bintang utamanya, Jeffrey Tambor, juga mendapat gelar aktor terbaik dalam kategori komedi. Tambor mendedikasikan penghargaan ini bagi kaum transgender. (Baca: Amal Alamuddin Tampil Memukau di Golden Globe)



5. Lifetime Achievement untuk George Clooney

George Clooney meraih penghargaan Lifetime Achievement. Clooney memanfaatkan momentum ini untuk menghormati Robin Williams dan berpidato mengenai istrinya. Clooney juga menyinggung isu penembakan kantor Charlie Hebdo di Paris. (Baca: Clooney dan Istri Kompak Dukung Charlie Hebdo)



