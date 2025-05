TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Media dan Publikasi Festival Film Indonesia (FFI) 2015 Lukman Sardi menilai lima film yang masuk nominasi film terbaik tahun ini sangat mencerminkan potret Indonesia.



Karena itulah, Lukman menganggap kelima film itu layak dikompetisikan sebagai nominasi kategori film terbaik. Kelima film itu adalah A Copy of My Mind, Guru Bangsa: Tjokroaminoto, Mencari Hilal, Siti, dan Toba Dreams.



“Pada tahun ini, film-film yang masuk nominasi sangat Indonesia. Ada yang judulnya bukan bahasa Indonesia, tapi tetap mencerminkan Indonesia,” ujarnya sebelum acara malam puncak pergelaran FFI 2015 dimulai di ICE-BSD Tangerang, Banten, Senin, 23 November 2015.



Lukman lalu mencontohkan film A Copy of My Mind. Menurut dia, cerita film ini sangat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Begitu juga film Mencari Hilal, Siti, Toba Dreams, dan Guru Bangsa: Tjokroaminoto.



“Tjokroaminoto kurang Indonesia apa? Banyak pemimpin Indonesia lahir dari tokoh Tjokroaminoto,” tutur putra mendiang violinis terkemuka Idris Sardi ini.



Total ada 127 juri yang terlibat dalam penilaian film-film yang terdaftar di FFI 2015. Uniknya, menurut Lukman, kebanyakan film yang masuk nominasi bukanlah film dengan anggaran berlimpah.



“FFI kali ini didominasi bukan oleh film berbujet tinggi. Ini membuktikan juri melihat film dari esensinya,” ujar sutradara film Di Balik 98 itu.



LUHUR TRI PAMBUDI