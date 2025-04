Lirik-lirik Kejayaan Chester Bennington Bersama Linkin Park

TEMPO.CO, Jakarta - Chester Bennington yang tewas karena gantung diri, semasa hidupnya berjuang melawan kecanduan terhadap narkoba dan alkohol.

ChestEr Bennington berbicara secara terbuka mengenai kedua ketergantungannya tersebut. Selain itu, ia juga mengakui bahwa saat masih kecil ia pernah dilecehkan oleh seorang pria yang lebih tua darinya.

Publik mulai mengenal Linkin Park dan Chester Bennington sejak tahun 2000 lewat debut populer Hybrid Theory. Mereka mengenalkan dunia pada hibrida ala rock, metal, dan rap yang dikemas secara rapih.

Pada tahun 2003, lewat Meteora band berisikan enam personil ini kembali menggebrak. Selama tujuh album studio dan EP yang berkolaborasi dengan Jay-Z, Linkin Park memantapkan citranya sebagai salah satu band rock terbesar dan paling berpengaruh di abad ke-21.

Menurut Nielsen Music, band ini telah menjual sekitar 27,8 juta album di Amerika Serikat. Hit terbesar mereka di Billboard Hot 100 In The End dari album Hybrid Theory berada di peringkat ke dua di tahun 2002.

Numb dari album Meteora menjadi hit di tahun 2004, lalu What I’ve Done mencapai nomor tujuh di tahun 2007.‘

New Divide di peringat enam pada tahun 2009 dan Shadow of the Day menduduki peringakat 15 di tahun 2008.

Selain Linkin Park, Chester Bennington membentuk group musik lain bernama Dead by Sunrise tahun 2005 yang merilis satu album berjudul Out of Ashes di tahun 2009. Bennington juga bekerja sama dengan Stoone Temple Pilot setelah kepergian Scott Weiland untuk project EP. Mereka menelurkan ‘High Rise di tahun 2013.

Chester Bennington memutuskan mengakhiri hidup, justru ketika tengah mereguk kesuksesan. Album terbaru mereka yang berjudul One More Light menduduki puncak Billboard 200 awal tahun 2017.

Kenapa dia menyerah pada kehidupan dan memilih meninggalkannya? Entahlah, tapi ini semua mengingatkan pada lirik Given Up yang pernah ia nyanyikan bersama Linkin Park:

I've given up

I'm sick of feeling

Is there nothing you can say?

Take this all away

I'm suffocating

Tell me what the fuck is wrong with me

Selamat jalan, Chester Bennington.



BILLBOARD.COM | AMMY HETHARIA