Lorde Kembali dengan Lagu Baru Setelah Jeda 4 Tahun

LORDE akan meluncurkan lagu baru What Was That menandai kembalinya ke industri musik setelah empat tahun. Kabar ini disampaikan langsung oleh musisi asal Selandia Baru itu lewat unggahan di media sosial, disertai potret close-up yang memicu antusiasme penggemarnya. Dalam foto tersebut, Lorde tampil mengenakan baju merah dengan wajah basah, diabadikan oleh fotografer Talia Chetrit, dikutip dari Antara.

Meski belum mengungkap tanggal rilis secara pasti, Lorde sempat memberikan cuplikan lagu tersebut lewat video TikTok. Ia terlihat berjalan di Washington Square Park, New York, sambil menyanyikan penggalan lirik: "Since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream, well baby, what was that?"

Lorde memberi isyarat bahwa lagu ini merupakan bagian dari fase baru dalam kariernya. "Saya hanya ingin menyapa, karena semuanya akan berubah," katanya. Ia juga pernah tampil sebagai bintang tamu dalam set Charli XCX di Coachella.

Profil Lorde

Dikutip dari laman IMDb, Lorde lahir dengan nama lengkap Ella Marija Lani Yelich-O'Connor di Takapuna, Auckland, pada 7 November 1996. Ia tumbuh di lingkungan Devonport bersama keluarga keturunan Irlandia-Kroasia.

Minatnya terhadap literasi dan musik muncul sejak kecil, ibunya penyair mendorongnya untuk membaca dan menulis sejak dini. Bakatnya mulai terlihat saat ia dan temannya menjuarai ajang bakat sekolah dan tampil di siaran radio lokal.

Ia mulai menulis lagu sejak usia belia. Karier profesional Lorde dimulai ketika ia menandatangani kontrak dengan Universal Music Group pada 13 tahun. Bersama produser Joel Little, Lorde merilis The Love Club EP pada 2012. Lahir lagu Royals yang meledak di tangga lagu global meraih posisi pertama Billboard Hot 100 serta mengantarkannya memenangkan dua Grammy Awards dan menjadikannya artis termuda yang meraih prestasi tersebut sejak 1987.

Album debutnya Pure Heroine (2013) memusatkan pandangannya terhadap kehidupan remaja. Album kedua Melodrama (2017) melanjutkan pencapaian itu dan dinominasikan sebagai Album of the Year di Grammy 2018.

Lorde dikenal lewat musikalitas yang eksperimental, suara kontralto-nya yang khas, serta persona yang berbeda dari bintang pop kebanyakan. Ia juga merilis Solar Power pada 2021 dan mini album Te Ao Mrama dalam bahasa Mori sebagai bentuk dukungan terhadap budaya lokal.

Dikutip dari Oh! Jean Recs, berikut pencapaian karier Lorde.

Pencapaian Lorde

Grammy Awards

Royals memenangkan S ong of the Year dan Best Pop Solo Performance (2014)

ong of the Year Best Pop Solo Performance Melodrama dinominasikan sebagai Album of the Year (2018)

Brit Awards

Best International Female Solo Artist (2014)

Billboard Music Awards

Top New Artist (2014)

MTV Video Music Awards

Best Rock Video untuk Royals (2014)

New Zealand Music Awards

Berkali-kali dinobatkan sebagai Songwriter of the Year dan Album of the Year

ASCAP Awards

Most Performed Song untuk Royals dan Song of the Year untuk karya lainnya

Pilihan Editor: Lorde Ungkap Kesehatannya, Baru Saja Berhenti Konsumsi Pil Selama 11 Tahun