Lukisan Abstrak Ay Tjoe Kalahkan Lukisan Raden Saleh

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah lelang Sotheby's Singapura baru saja menggelar lelang untuk karya-karya lukisan seniman Asia dan Asia Tenggara, termasuk karya para seniman dan maestro Indonesia. Lukisan cat minyak “Lights for the Layer” karya Ay Tjoe Christine terjual dengan harga fantastis, menembus Rp 36 miliar. Bahkan, harganya mengalahkan lukisan “Javanese Landscape: View of Merbabu and Merapi” karya maestro Raden Saleh, yang hanya mencapai Rp 26,5 miliar.