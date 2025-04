TEMPO.CO, Jakarta - Lukisan karya mendiang Jacqueline Kennedy, istri Presiden Amerika Serikat ke-35 John F Kennedy, terjual dalam sebuah lelang bersama sebuah jam tangan merek Cartier. Total penjualan jam tangan dan lukisan yang dibuat Jackie Kennedy pada 1963 itu senilai US$379.500.



Dikutip dari Reuters, Rumah lelang Christie mengumumkan bahwa kedua barang tersebut terjual sesaat setelah tiga menit dipajang dalam ruang lelang di New York. Namun, identitas pembeli tidak diketahui.



Pada bagian belakang jam tangan Cartier itu terukir ‘Stas to Jackie, 23 Februari 1963, 2.05 AM to 9.35 AM’. Jam ini diberikan oleh saudara ipar Jackie, Pangeran Stanislaw ‘Stas’ Radziwill. Adapun lukisan Jackie Kennedy sebagai simbol pendakian 50 kilometer di Palm Beach pada 1963, ketika Radziwill beserta teman-temannya melakukan promosi kebugaran.



Rumah lelang Christie telah memperkirakan dua peninggalan sejarah paling penting itu dapat terjual lebih dari US$120.000.



Sebenarnya, setelah kematiannya pada 1994 akibat kanker, banyak barang milik Jacqueline Kennedy telah dilelang di Sotheby, New York pada 1996. Nilai penjualannya bahkan mencapai US$34 juta, atau tujuh kali lipat dibanding perkiraan saat pre-sale.



Saat ditelusuri identitas penjual jam tangan Cartier ini, dia lebih memilih menjadi anonim. Namun, dia bakal mendonasikan sebagian hasil penjualannya ke organisasi amal nasional untuk kesenian.



BISNIS