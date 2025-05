Luna Maya Gabung di Sekuel Filosofi Kopi: Ben & Jody.

TEMPO.CO, Jakarta - Luna Maya akan bergabung dengan jajaran pemain dalam sekuel Filosofi Kopi: Ben & Jody. Luna Maya akan berperan sebagai Tarra dalam film yang disutradarai Angga Dwimas Sasongko ini. Sekuel ini dibintangi Chicco Jerikho, Rio Dewanto, dan Nadine Alexandra.



Baca juga: Grup Band Noah Ingin Seperti Coldplay



Filosofi Kopi: Ben & Jody adalah sekuel film Pemenang Kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik dan Penyunting Gambar Terbaik FFI 2015, Filosofi Kopi The Movie (2015).



Filosofi Kopi The Movie diadaptasi dari cerita pendek dengan judul sama karya Dewi Lestari. Film itu berkisah mengenai Jody (Rio Dewanto) dan Ben (Chicco Jerikho) yang sejak kecil bersahabat dan sama-sama ingin memajukan kedai Filosofi Kopi milik mereka dengan menemukan racikan kopi yang sempurna.



Film itu diputar juga di Taipei Golden Horse Film Festival 2015, Bucheon International Fantastic Film Festival di Korea, Silk Road International Film Festival di Cina, dan mendapatkan penghargaan Best Ensemble Cast di World Premiere Film Festival di Manila. *



ANTARA